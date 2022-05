Coca-Cola da Grã-Bretanha anuncia nova garrafa com tampa que não sai

A Coca-Cola da Grã-Bretanha anunciou, no último dia 17, que colocará no mercado novas embalagens com tampas que são conectadas às garrafas plásticas dos refrigerantes da marca. Mesmo após a abertura do produto, a tampa permanece ligada à garrafa. O objetivo é facilitar a reciclagem de toda a embalagem e garantir que nenhuma tampa seja descartada da maneira errada.

Leia Também Ambev e Coca-Cola criticam fim do incentivo para fabricantes de refrigerantes

A partir de agora, as novas tampas estarão presentes nas garrafas de 1,5 litro de Fanta, Coca-Cola Zero e Coca-Cola Diet. Segundo a empresa, a previsão é que a mudança se amplie para todas as garrafas do grupo até o início de 2024.

Ainda que todas as garrafas da Coca-Cola sejam 100% recicláveis há um tempo, a empresa reconhece que nem todas estão sendo recicladas, especialmente as tampas.

“Esta é uma pequena mudança que esperamos que tenha um grande impacto, garantindo que quando os consumidores reciclarem nossas garrafas, nenhuma tampa seja deixada para trás”, disse Jon Woods, gerente geral da Coca-Cola Grã-Bretanha, em comunicado do grupo à imprensa. Woods acrescentou que esse é um dos passos do compromisso global da marca com um mundo sem resíduos. Segundo ele, a Coca-Cola pretende coletar e reciclar uma garrafa ou lata para cada uma que for vendida até 2025.