Coca-Cola tem prejuízo de US$ 2,8 bi no 4º trimestre com nova lei tributária nos EUA

NOVA YORK - A Coca-Cola registrou prejuízo de US$ 2,8 bilhões, ou US$ 0,65 por ação, no quarto trimestre de 2017, após a empresa absorver o custo único relacionado à nova lei tributária nos Estados Unidos. A companhia de bebidas havia registrado lucro líquido de US$ 550 milhões em igual período do ano passado.

O resultado incluiu um custo de US$ 3,6 bilhões com a reforma tributária americana. Excluindo-se alguns itens, a companhia lucrou US$ 0,39 por ação, acima dos US$ 0,37 por ação de igual período de 2016. A receita da Coca-Cola recuou 20% na mesma comparação anual, a US$ 7,5 bilhões.

A companhia informou que prevê crescimento orgânico na receita de 4% no ano atual. Após o balanço, o papel da empresa subia 1,81% no pré-mercado em Nova York.