Com a mãe de Rayssa Leal, Nescau quer mostrar como ‘criar uma campeã'

A skatista Rayssa Leal e sua mãe, Lilian Leal, são as novas garotas propaganda da campanha “Fator Crescer” e “Energia para crescer jogando” da Nescau. A ação faz parte de uma iniciativa da marca de achocolatados para o fomento das atividades esportivas na vida das crianças.

Criada pela agência Ogilvy Brasil, a campanha marca a estreia da mãe da medalhista olímpica no mundo publicitário, logo após sua filha virar a queridinha de diversas marcas brasileiras. No filme, que será divulgado em canais de TV aberta e fechada, Lilian fica responsável por narrar as fases de crescimento da atleta de 14 anos até suas conquistas no cenário mundial do skate e também características da bebida matinal que auxiíliam no desenvolvimento das crianças.

Além da campanha publicitária estrelada por mãe e filha, a Nescau também integra o time de patrocinadores oficiais de Rayssa Real para as Olimpíadas de 2024, em Paris.