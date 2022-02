Com ajuda de aquisição, 'NYT' chega a 10 milhões de assinantes antes do programado

O jornal americano The New York Times anunciou nesta quarta-feira, 2, que atingiu antes do esperado a meta de ter 10 milhões de assinantes após a aquisição do site especializado na cobertura de notícias sobre esportes The Athletic, que tem 1,2 milhão de assinantes. O NYT pagou US$ 550 milhões pelo site, em uma aquisição anunciada no mês passado e completada na última terça-feira, 1.

O jornal conquistou 375 mil novos assinantes no último trimestre do ano passado, sendo de 171 mil eram assinantes do serviço de notícias, enquanto a maioria desse montante de clientes assinava outros produtos digitais da empresa, como jogos (palavras cruzadas), aplicativo de receitas culinárias, portal de recomendação de produtos e um serviço de reportagens em áudio. Na última semana de dezembro de 2021, o NYT tinha 8,8 milhões de assinantes, sendo 800 mil do jornal impresso, mais de 2 milhões do jornal digital e 5,9 dos demais produtos digitais da companhia.

O NYT tinha meta declarada de ter mais de 10 milhões de assinantes até 2025. Agora, ao atingir o objetivo antes do previsto, a empresa anunciou uma nova meta: chegar a 15 milhões de assinantes antes do final de 2027.

Em esforços de crescimento, o jornal americano comprou os sites The Wirecutter e The Sweethome por US$ 30 milhões de dólares, em 2016. Já em 2020, o New York Times também comprou a produtora de podcasts "Serial" por US$ 25 milhões de dólares. Ou seja, o acordo com o site The Athletic pode não ser a primeira compra, mas é maior feita pelo jornal até hoje.

The Athletic

O The Athletic foi fundado em Chicago, em 2016, pelos empreendedores Alex Mather e Adam Hansmann. A proposta é oferecer aos leitores uma cobertura jornalística aprofundada sobre esportes, uma editoria que tem perdido espaço na grande mídia.

O site contratou jornalistas de destaque no cenário de esportes e passou a publicar tanto coberturas sobre os principais jogos de esportes profissionais quanto reportagens longas e podcasts. O The Athletic tem 400 funcionários contratados de um total de 600 colaboradores. O quadro de funcionários deixa o site atrás apenas da ESPN.