Com aporte de R$ 180 mi, Ambev inaugura centro de inovação no Rio

A fabricante de bebidas Ambev inaugura nesta quarta-feira, 22, o novo centro de pesquisa no País, com o foco no desenvolvimento de produtos voltados ao mercado da América do Sul. O projeto de R$ 180 milhões é uma expansão do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já atraiu grandes empresas, como a Petrobrás, Halliburton, L’Oréal e General Electric (GE). Nos últimos 10 anos, o parque já recebeu R$ 1 bilhão em investimentos.

Segundo a empresa, o centro, com equipamentos para testes, pesquisas e produção de variados tipos de bebidas, é o mais avançado do grupo AB InBev, do qual faz parte.

“No CIT Cervejeiro conseguimos conduzir três vezes mais projetos com a metade do tempo”, afirma o gerente do centro, Daniel Baumann. Apesar de estarem voltados para o consumidor da América do Sul, os produtos desenvolvidos pela equipe brasileira poderão ser reproduzidos em qualquer lugar do mundo, já que todos os centros tecnológicos da companhia – ao todo são sete – são interligados.

Entre as vantagens do centro, o executivo reforça o fato de ele estar próximo do ambiente acadêmico e de outras empresas. “A gente tem muita sinergia, é uma relação de ganha-ganha”, disse.

Baumann não deu detalhes, mas, apesar de recém chegados, já existem conversas com a vizinha L’Oréal, também instalada no parque da UFRJ, para desenvolver produtos em conjunto, aproveitando possivelmente ingredientes da cadeia cervejeira para uso cosmético.

Inaugurado em 2003, o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro chegou a ser conhecido como o berço da tecnologia do setor petrolífero. Aos poucos, porém, foi se diversificando e hoje abriga 62 instituições de várias áreas nos seus 350 mil metros quadrados dentro da Cidade Universitária da UFRJ, na Ilha do Governador, zona norte no Rio.