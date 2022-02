Com chegada de ex-BBB Juliette, Mondial quer ampliar inovação

A Mondial, líder na fabricação de eletroportáteis, traçou uma estratégia agressiva para dar um salto na participação de mercado em itens de cuidados pessoais – a meta é passar dos atuais 28% para 36% do setor em um ano. Para isso, vai nacionalizar e lançar novos produtos e contratou a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, não só como garota-propaganda, mas também como diretora de inovação para esse segmento – que inclui secadores de cabelo e depiladores, por exemplo.

A movimentação da Mondial está alinhada com a de outras empresas. Em 2021, a cantora Anitta passou a integrar o conselho de administração do Nubank. Também se tornaram embaixadoras de marcas, com “cargos” criativos, a modelo Gisele Bündchen, na multinacional de gestão ambiental Ambipar, a atriz Taís Araújo, no BV (antigo Banco Votorantim), e a cantora Iza, diretora criativa na fabricante de calçados esportivos Olympikus, onde dá ideias para novas coleções.

Segundo Giovanni Marins Cardoso, sócio-fundador da Mondial, Juliette vai contribuir com a sua experiência de 12 anos na área da beleza – ela já foi sócia em um salão – para melhoria dos produtos e desenvolvimento de lançamentos neste ano. Nesta semana, ela, que é advogada, se reuniu com o time de engenharia e de produtos e, de acordo com o executivo, trouxe uma lista de ações.

A companhia investiu cerca de R$ 30 milhões na campanha estrelada pela influenciadora digital, com mais de 52,9 milhões de seguidores nas redes sociais. A campanha estreia no mês que vem nas mídias digitais e, em abril, chega à televisão aberta.