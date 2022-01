Com escassez de chips, venda de carro novo cresce 1,4% em 2021; previsão era de alta de 15%

As vendas de automóveis e comerciais leves, segmento do setor automotivo mais afetado pela falta de semicondutores, registrou vendas de 1,984 milhão de unidades em 2021, apenas 1,4% acima do resultado de 2020. No início do ano passado, a projeção das fabricantes era de crescimento de 15%. Somente em dezembro foram vendidas 194,3 mil unidades, com avanço de 20,3% em relação a novembro, mas 16,6% menor do que em igual mês de 2020.

A Fiat foi líder absoluta do mercado, com 21,7% de participação nas vendas, e com dois modelos entre os mais vendidos no País, a Strada – primeira picape a ocupar o topo do ranking no País, com 109,1 mil unidades vendidas –, e o hatch Argo, que ficou terceira posição, com 84,6 mil unidades.

Em segundo lugar entre as marcas está a Volkswagen, com 15,4% de participação nas vendas. A General Motors, que ficou com sua principal fábrica no País fechada por quase cinco meses, encerrou o ano com 12,2% da fatia do mercado, trocando assim de posição com a Fiat, que em 2020 foi a terceira colocada.

Os dados do mercado ainda são parciais. O resultado oficial será divulgado na quinta-feira pela Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave). No dia seguinte, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgará resultados de produção, exportações e empregos do setor.

CARROS USADOS

Sem oferta suficiente nas concessionárias, o mercado de carros usados atraiu o consumidor que buscava modelos zero quilômetro e cresceu 18% em 2021 no comparativos com o ano anterior.

Foram vendidos no ano passado 11,244 milhões de automóveis e comerciais leves seminovos (com até 3 anos de uso) e usados em geral, ou seja, quase seis unidades para cada novo vendido. Os dados são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).