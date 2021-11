Com o Espantalho de 'O Mágico de Oz', Einstein lança campanha de prevenção ao AVC

O Hospital Israelita Albert Einstein lançou uma nova campanha de prevenção ao acidente vascular cerebral (AVC). Para estrelar o filme publicitário "Minutos podem salvar vidas", a instituição convidou o Espantalho do filme O Mágico de Oz – personagem que sonhava em ter um cérebro – para dar dicas de como cuidar do órgão e manter todos os neurônios vivos na cabeça.

O comercial faz parte das ações da instituição de saúde para o Dia Mundial do Combate ao AVC, comemorado na última sexta-feira, 29 de outubro. “Estou aqui, junto com o Einstein, para pedir encarecidamente para você cuidar do seu cérebro, porque quando se trata de AVC cada minuto conta”, afirma o personagem da Metro Goldwyn Meyer (MGM), aqui interpretado pelo ator Cássio Scapin.

Na ação do setor de neurologia do hospital, o espantalho ensina os espectadores a reconhecer alguns dos sintomas mais comuns desse tipo de doença, como sobrancelha caída, sorriso torto, fraqueza de um lado do corpo, dificuldade ao falar e confusão mental. “Reconhecer rapidamente os sinais do AVC é essencial para que o paciente receba o tratamento adequado com urgência”, explica a neurologista do Albert Einstein, Gisele Sampaio.

Produzido pela agência JotaCOM, o filme publicitário será veiculado no Facebook e Instagram da instituição, além de aparecer durante as transmissões de canais de TV por assinatura.