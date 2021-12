Com patrocínio no Rock in Rio, TIM aposta nos festivais em 2022

Com o avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil e a possibilidade de retorno das atividades culturais, a TIM Brasil decidiu apostar de vez no mundo dos festivais. A empresa anunciou que estará na lista das principais empresas patrocinadoras do Rock in Rio 2022. Em meio a mudanças internas e diante da incerteza sobre possível venda, a companhia busca protagonismo nos espaços de música e no setor de telecomunicação com um reposicionamento de marca no mercado nacional.

Esta é a primeira participação da TIM Brasil como patrocinadora do festival, substituindo a Oi Móvel, que entrou em um processo de recuperação judicial. A companhia de telefonia se une à lista de patrocinadores do evento que conta com TikTok, Coca-Cola e Itaú, entre outros.

Para Eduardo Tomiya, CEO da TM20 branding, a empresa vive um momento de revitalização da marca, que ao longo dos anos acabou perdendo espaço de mercado para concorrentes como Vivo e Claro. Segundo o especialista, ao se relacionar por meio de “co-brand” com os festivais, a empresa vai ao encontro do seu DNA ligado à música. “A TIM é uma marca forte, mas estava adormecida depois de muitas mudanças de posicionamento. Agora, nessa colaboração com o Rock in Rio, ela volta para a sua essência”, afirma Tomiya.

Estratégia

Apesar da divulgação da colaboração com o megafestival, a empresa não divulgou informações sobre o investimento na cota de exclusividade para participar da próxima edição, marcada para setembro do ano que vem. “A ideia é retomar a nossa presença nos grandes eventos, o que não aconteceu nos últimos anos, logicamente, por conta da pandemia”, conta a diretora de marca e comunicação da TIM Brasil, Ana Paula Castello Branco, ao Estadão. “A participação no RiR faz parte de uma estratégia ainda mais ampla de manter a música como plataforma de conexão emocional com as pessoas, é nossa principal aposta.”

A parceria entre a TIM e o Rock in Rio foi anunciada pouco tempo depois de a empresa se consagrar como uma das grandes vencedoras do leilão do 5G no Brasil, o que, segundo Tomiya, é mais um motivo que leva a companhia a reforçar seus investimentos em publicidade, mirando nas ações para o novo serviço de internet. “É um sinal claro para o mercado de que a TIM quer ser parte dos grandes players da nova tecnologia, e eles estão fazendo isso através do posicionamento de marca”, afirma.

Além do Rock in Rio, em 2022 a empresa também apoiará festivais de música como o TIM Music Verão, TIM Music Mulheres Positivas, Jazz Lagoinha, Farraial e Sons da Rua.