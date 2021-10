Com Rebeca Andrade, Vult lança campanha para celebrar a beleza e o orgulho da periferia

Embalada pela música "Baile de Favela" e com a performance da medalhista olímpica Rebeca Andrade, a Vult lança sua nova linha de maquiagens e esmaltes para o verão 2022. A coleção Hashtag é a estreia da ginasta para a marca de beleza que pretende enaltecer a beleza da mulher brasileira e exaltar a cultura das periferias.

Com uma paleta de cores intensas, a marca de cosméticos está de olho no público jovem e da classe C que se sente representado pela ginasta. “São as cores da periferia, de onde eu vim. Então eu me senti muito conectada com isso”, afirma a medalhista de ouro em Tóquio.

A linha Hashtag tem lapiseiras delineadoras em três tons e 10 cores de esmaltes. Os produtos estarão disponíveis em outubro no e-commerce oficial da marca e nas principais redes de farmácia em todo o Brasil.