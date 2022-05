Como ter os benefícios da CLT sendo um profissional autônomo

No mercado de trabalho atual, em meio a tanta competitividade, sabemos que existem muitas maneiras de alcançar o sucesso. Há aqueles que preferem uma rotina mais controlada, com horas de trabalho a cumprir, benefícios mais garantidos e um registro formal da carteira de trabalho.

Porém, também existem os de alma empreendedora, que abrem mão de algumas “regalias” para viver o sonho de empreender, de gerir o próprio negócio e ter uma rotina mais dinâmica.

O empreendedorismo, por sinal, está entre os principais sonhos dos brasileiros. De acordo com o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM), do Sebrae, 46% das pessoas querem abrir o seu próprio negócio. A estimativa é que o Brasil tenha cerca de 43 milhões de empreendedores.

Ambos os caminhos têm seus prós e contras, não é? Porém, esse texto é destinado para os que optaram em ser profissionais autônomos e abriram mão de certos benefícios, como plano de saúde, auxílio-doença, seguro de vida e muito mais.

Quem dá as dicas de hoje é a Seguradora Zurich, que mais uma vez pensa na saúde e proteção de toda a sua família em todos os momentos!

O fato é que as pessoas que querem empreender não precisam deixar de ter seus benefícios para seguir a sua carreira solo. A Seguradora Zurich tem o produto ideal para atender às necessidades daqueles que querem ter o seu próprio negócio com a segurança do trabalho com registro formal da carteira assinada.

Entre as vantagens do seguro de vida estão a proteção financeira para o segurado e seus familiares em casos de eventos cobertos pelo seguro, mais benefícios que podem ser utilizados em vida. O Zurich Vida Para Você, por exemplo, além das coberturas tradicionais de morte e invalidez, oferece coberturas de doenças graves, diárias por internação hospitalar, cirurgia, além de serviços de telemedicina, de assistência pet, segunda opinião médica, entre outros. E qualquer pessoa pode adquirir um seguro de vida.

“Um seguro de vida, principalmente aqueles como o Zurich Vida Para Você, que oferece benefícios que vão muito além da proteção contra morte e invalidez, é muito útil também para profissionais autônomos, uma vez que pode protegê-los contra imprevistos do dia a dia, mesmo sem contarem com os benefícios tradicionalmente oferecidos pelas empresas”, afirma Ulisses Carraro Filho, gerente de Produtos da Seguradora Zurich.

O executivo explica que o Zurich Vida Para Você é um produto totalmente flexível, que conta com mais de dez coberturas que podem auxiliar os segurados em diferentes momentos de sua vida e capitais que atendem a todos os perfis de cliente, chagando a até R$ 5 milhões dependendo da cobertura. Além disso, o produto oferece também um pacote com 16 serviços de assistência, dos quais o cliente pode escolher até três sem custo adicional para sua apólice. “Outro diferencial é que o produto é comercializado de forma 100% digital, sendo que o cliente pode realizar todo o processo de cotação e contratação de onde e quando quiser. O cliente ainda escolhe a melhor forma de realizar o pagamento do seu seguro, podendo pagar, inclusive, com Pix e cartão de crédito”, complementa Carraro Filho.