Como ter um home office mais produtivo e organizado

Dentro do novo normal, que deve ser marcado pela presença cada vez maior do home office na vida das pessoas, é sempre importante saber administrar o tempo de forma que as tarefas profissionais, e também pessoais, se adequem à rotina e aos dias de 24 horas.

Tudo deve merecer atenção. Desde o planejamento de um rotina adequada e agradável até a arquitetura e ergonomia do local de trabalho. Você sabe, por exemplo, qual é o melhor tipo de luz para que a sua produtividade flua? Ou será que aquela lâmpada que você usa não vai deixá-lo mais cansado rapidamente?

Mais vagas para o trabalho remoto

A análise dos especialistas em recursos humanos apontam para uma adoção maior do trabalho remoto por parte das empresas, desde também, que as formas de cobrança de rendimento passem por alterações. Esta tendência mundial, que no Brasil é regulamentada desde 2017, deve ser acelerada ainda mais agora em todas as partes do mundo.