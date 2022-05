Entenda o que fazer para usar seu FGTS para comprar ações da Eletrobras

Fazia anos que os cotistas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não tinham oportunidade de investir seu dinheiro em ações. Como ocorreu há mais de 20 anos em transações envolvendo a mineradora Vale e a petrolífera Petrobras, o consumidor poderá usar o dinheiro do Fundo na operação da Eletrobras. Do total de R$ 34,6 bilhões que a oferta de ações visando à privatização da empresa de energia pode movimentar, R$ 6 bilhões estão reservados para o chamado “investidor de varejo”.

Veja abaixo como participar da oferta.

O quanto eu posso aplicar?

Leia Também Período de reserva de ações da Eletrobras com recurso do FGTS começa no dia 3 de junho

Será possível utilizar até 50% do valor da conta do FGTS nesse investimento. A compra dos papéis da empresa será realizada por meio de fundos chamados de Fundos Mútuos de Privatização ligados ao FGTS (FMP-FGTS), com valor mínimo de R$ 200. Nesse caso, o teto de aplicação é de R$ 50 mil. Os investidores que comprarem ações diretamente terão valor mínimo de R$ 1 mil, com teto de R$ 1 milhão.

Quando eu poderei fazer a reserva de ações?

O período de reserva de ações vai de 3 a 9 de junho.

Como eu faço para comprar as ações?

Os fundos de ações da Eletrobras são constituídos sob a forma de condomínio aberto. Sendo assim, o trabalhador poderá escolher uma administradora de fundo e autorizá-la a consultar o seu saldo e repassar à Caixa a solicitação de pedido de reserva para a compra de ações. O aplicativo do FGTS, da Caixa, vai oferecer formas de investir na Eletrobras. No entanto, cada banco e corretora de valores também poderá viabilizar o investimento. Sendo assim, é importante consultar a sua instituição financeira.

Pode trocar investimentos anteriores em ações via FGTS?

Sim. Pode investir tanto quem tem dinheiro no modo tradicional do Fundo quanto quem quer migrar ações de Vale e de Petrobras que foram compradas com o dinheiro do FGTS, anos atrás.

Qual é o risco?

Vale sempre lembrar que o investidor pessoa física, ao usar o recurso do FGTS e aplicá-lo em ações da Eletrobras, passa a fazer um investimento em renda variável, e não em renda fixa, como é o caso do Fundo, que tem rentabilidade pré-fixada. Em investimentos em ações, o que determina o rendimento é o desempenho do papel, que pode ser positivo ou negativo.

O que eu posso ganhar com isso?

Na visão de Bruce Barbosa, sócio-fundador da casa de análise independente Nord Research, a compra de ações da Eletrobras com o dinheiro que está parado no FGTS pode ser um bom investimento porque o potencial de valorização dos papéis é maior do que os 3% ao ano pagos de juros por esse saldo.

“O investidor não pode pensar como uma aposta, é um investimento de longo prazo. É preciso entender que a Eletrobras é uma empresa e olhar para os resultados financeiros dela. Fora isso, o investidor não pode se desesperar quando a ação cair e vender. A venda só é recomendada quando a ação estiver em alta”, diz. “O investimento na Eletrobras, assim como em Petrobras e Vale, só vale a pena com o FGTS. Se não, há opções melhores na bolsa hoje.”

Quando posso vender as ações?

O prazo mínimo para a venda das ações da Eletrobras adquiridas com o dinheiro do FGTS é de 12 meses. Após a venda, porém, o saldo volta para o Fundo, e fica sujeito às regras tradicionais, que permitem, por exemplo, o uso em financiamentos imobiliários ou em saques extraordinários permitidos pelo governo federal