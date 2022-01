Companhia aérea argentina Flybondi retoma rotas para o Brasil

A aérea de baixo custo Flybondi está retomando operações entre Argentina e Brasil, com planos de aumentar as rotas ao longo do ano, informou em comunicado nesta terça-feira, 4.

Após quase dois anos sem voos internacionais devido à pandemia de covid-19, a companhia retomou o destino de Florianópolis (SC), com seis frequências semanais para a primeira quinzena do mês, subindo para 8 voos por semana na segunda quinzena de janeiro.

Já para o Rio de Janeiro, haverá duas frequências semanais na primeira quinzena e quatro na segunda metade do mês. São Paulo terá duas frequências semanais durante todo o mês.

A companhia aérea opera voos diretos para o Brasil a partir do Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. Segundo a empresa, mais de 2,4 mil pessoas já voaram internacionalmente com a Flybondi desde o reinício das suas operações para o Brasil e Uruguai em 2021.

A Flybondi anunciou recentemente um plano de crescimento para a Argentina e região que visa duplicar o número de passageiros através do aumento de sua oferta e de sua frota, que atingirá 10 aeronaves Boeing 737-800 até a metade de 2022. O planejamento inclui novos destinos internacionais e expansão do número de frequências na rede atual.

“Estamos estudando acrescentar mais rotas e mais frequências ao longo do ano”, afirmou em comunicado o CEO da Flybondi, Mauricio Sana.