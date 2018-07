Companhias aéreas devem perder US$5 bi este ano, prevê Iata As companhias aéreas globais devem registrar perdas totais de 5 bilhões de dólares em 2008 e 2,5 bilhões de dólares no ano que vem, afirmou nesta terça-feira a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). O dado de 2008 é um pouco inferior ao déficit de 5,2 bilhões de dólares que a Iata previu em setembro. Para 2009, a estimativa anterior de perdas era de 4,1 bilhões de dólares. "A crise crônica da indústria vai continuar em 2009 com 2,5 bilhões de dólares em perdas. Nós enfrentamos o pior ambiente de receitas em 50 anos", afirmou o diretor-geral da IATA, Giovanni Bisignani. As companhias norte-americanas devem ser a única região a ter lucro em 2009, embora de cerca de 300 milhões de dólares, o que é menos que 1 por cento da receita, informou a Iata. As previsões de 2009 da Iata são todas baseados em uma média de preço do petróleo de 60 dólares o barril.