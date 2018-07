Conab estima safra de café 08/09 do Brasil em até 44,2 mi sacas A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimou a safra 2008/09 de café do Brasil em um intervalo de 41,3 milhões a 44,2 milhões de sacas (60 kg), contra 33,7 milhões de sacas na temporada anterior. A elevação significativa de uma safra para a outra ocorre porque a temporada 2008/09 será de alta no ciclo bienal de produção do café. "O bom resultado se deve à bienualidade positiva da cultura", informou a Conab num comunicado na terça-feira. A estimativa da estatal, a primeira para a safra de café 2008/09 do Brasil, é inferior à maioria das previsões do mercado. Na segunda-feira, a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) anunciou que esperava uma safra entre 46 milhões e 48 milhões de sacas. No segundo semestre de 2007, as principais regiões produtoras do Brasil tiveram uma estiagem de cerca de três meses, o que atrasou e prejudicou as floradas, podendo ter impacto na safra 2008/09. Mas alguns traders do mercado estimavam uma safra em torno de 50 milhões de sacas mesmo após essa estiagem -- as previsões do governo normalmente são inferiores às do mercado. A safra de café arábica foi prevista em um intervalo de 31,5 a 33,7 milhões de sacas, enquanto a produção de café robusta, de 9,8 a 10,5 milhões de sacas. Já as exportações de café em 2008 foram projetadas em 28,5 milhões de sacas, sendo 25 milhões de sacas de café verde e 3,4 milhões de café solúvel. Em 2007/08, o Brasil, maior produtor mundial de café, produziu 23,5 milhões de sacas de café arábica e 10,3 milhões de sacas de robusta. A primeira pesquisa para a nova temporada estimou uma área em produção de 2,13 milhões de hectares, o que representa 92,6 por cento da área total cultivada de 2,30 milhões hectares. Segundo a Conab, houve um crescimento de 1,68 por cento na área em relação à safra anterior. O levantamento foi realizado em campo, no período de 3 a 18 de dezembro, nos principais Estados produtores. Foram aplicados cerca de 2.750 questionários junto a produtores, cooperativas e representantes de órgãos públicos e privados. (Por Ray Colitt)