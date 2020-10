Confira os 10 notebooks mais vendidos da Amazon (para facilitar o home office)

Ter um notebook é algo praticamente indispensável para boa parte das pessoas, mas, para quem trabalha de casa, conseguir encontrar um modelo ágil e eficiente é absolutamente fundamental.

Com centenas e centenas de opções à venda, fica muito difícil escolher o computador ideal, e por isso fizemos uma lista com os 10 notebooks mais vendidos pela Amazon (a lista vai sendo atualizada ao longo do dia). Além de serem os mais vendidos, eles também são muito bem avaliados pelos clientes, com 4 ou 5 estrelas no total. Isso significa que as pessoas que já adquiriram os produtos aprovaram o resultado, atestando a qualidade e a eficácia de cada um deles.

Portanto, não perca tempo e escolha um novo notebook para facilitar e agilizar o seu home office.

10 notebooks mais vendidos pela Amazon

1 - Notebook Lenovo Ultrafino Com design sofisticado, o notebook é leve, compacto e possui tela Full HD antirreflexo de 15.6" para mais conforto visual e definição de imagem. Perfeito para produtividade e entretenimento, com WiFi AC ultrarrápido e teclado numérico. Conta com abertura de tela de 180 graus para mais flexibilidade e facilidade de uso.

2 - Notebook Lenovo 12GB O notebook Lenovo Ideapad tem processador AMD Ryzen, 12 GB de memória RAM (4 GB de memória onboard na placa-mãe + 8 GB no pente de memória) e 1 TB de armazenamento.

3 - Notebook Acer 4GB Possio processador (CPU) Intel Celeron N4000, teclado tipo membrana e teclado numérico dedicado, além de tela de 15.6” com resolução HD e touchpad com comandos inteligentes.

4 - Samsung Book E20 Intel® Dual-Core Vem com placa de vídeo Intel UHD Graphics e tela 15.6" HD LED antirreflexiva. O computador tem acabamento premium e dimensões reduzidas: 1,89 cm e 1,94 kg.

5 - Notebook Lenovo 8GB Com design leve e compacto, suas características incluem tela Full HD antirreflexo de 15.6", que proporciona maior conforto visual e definição de imagem, WiFi AC ultrarrápido.

6 - Chromebook Plus Samsung Touchscreen Com o Samsung Chromebook, basta logar sua conta Google no aparelho para ter seu perfil e seus arquivos disponíveis onde estiver. Ele é superfino e vem com tela touchscreen com rotação de 360°, com a usabilidade da caneta de alta precisão.

7 - Notebook Dell Inspiron É a 8ª geração de processadores Intel Core i5-8265U, com memória RAM de 8GB. Conta com o sistema operacional Windows, tela LED de 15.6" e placa de vídeo intel UHD Graphics 620.

8 - Notebook Vaio FE15 O notebook vem com processador Intel Core i3-8130u e memória RAM de 4GB. A tela LCD 15.6'', widescreen, é antirreflexiva e de alta definição (HD), retroiluminada por LED.

9 - Notebook Lenovo ideapad S145 i7 O design é leve e compacto, e a tela Full HD antirreflexo de 15.6" proporciona maior conforto visual e definição de imagem. Vem com placa de vídeo integrada Intel Iris Plus Graphics

10 - Chromebook Acer N7 C731-C9DA Com autonomia de bateria de até 12 horas, o chromebook possui certificação militar de resistência e durabilidade, além de tela de 11.6” e sistema operacional Chrome OS.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.