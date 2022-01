Conselho da BRMalls recusa proposta da Aliansce para fusão

O namoro durou pouco. Após receber uma proposta de fusão por parte da Aliansce Sonae no início do mês, a administradora de shoppings BRMalls recusou a combinação dos negócios. A BRMalls divulgou, nesta sexta-feira, 14, a ata da reunião do seu conselho de administração que decidiu, de forma unânime, rejeitar a proposta.

Segundo a ata, a recusa se deu "por entender que a referida proposta subavalia, consideravelmente, o valor econômico justo da companhia e do seu portfólio de ativos". A Aliansce publicou um fato relevante tornando público os termos da sua proposta, classificada como uma "fusão de iguais". A companhia ofereceu à concorrente uma junção dos negócios meio a meio, mais um prêmio em dinheiro de R$ 1,35 bilhão.

A proposta data de 4 de janeiro. Na ocasião, a Aliansce Sonae tinha um valor de mercado de R$ 5,389 bilhões, enquanto a BRMalls era negociada a R$ 6,915 bilhões. A BRMalls informou nesta sexta-feira que seu conselho se reuniu dia 6, quando discutiram, entre outros assuntos, a proposta não solicitada e não vinculante da Aliansce Sonae.

Ficou acordado ali que, anteriormente a qualquer definição quanto à proposta, os administradores da BRMalls e os assessores financeiro e jurídico realizariam análises para aprofundar o entendimento sobre determinados pontos centrais da abordagem. "Após o aprofundamento das análises (...) e ouvidos os referidos assessores,os membros do conselho decidiram, por unanimidade, recusar a proposta", descreve a ata.