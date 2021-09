Consórcio liderado pela Equatorial vence concessão de água e esgoto no Amapá por R$ 930 milhões

SÃO PAULO - Em um leilão fortemente disputado, com ágios altíssimos, a Equatorial Energia arrematou o leilão de concessão dos serviços de água e esgoto para áreas urbanas em todos os 16 municípios do Amapá, atualmente prestados pela estatal Companhia de Água e Esgosto do Amapá (Caesa), por R$ 930 milhões. O leilão teve um ágio de 1.760%.

O vencedor superou lances de peso, como o da concorrente Aegea, que ofertou outorga de R$ 384 milhões.

O novo concessionário investirá em torno de R$ 3 bilhões durante o período de 35 anos de contrato, sendo 70% destinados à melhora do serviço de coleta de esgoto e 30% para fornecimento de água.

Nos cinco primeiros anos deverão ser aplicados pelo menos R$ 984 milhões para melhorias de condições de acesso ao saneamento. Ao fim do período de concessão, 285 mil unidades consumidoras passarão a contar com água encanada e 328 mil com a coleta de esgoto.

Após arrematar a concessão, o grupo Equatorial se prepara para realizar investimentos pesados.

"A outorga e os investimentos complementares do projeto somam cerca de R$ 4,7 bilhões. A empresa está bem capitalizada, tem crédito no mercado", disse o presidente do grupo Equatorial, Augusto Miranda, em coletiva de imprensa após o leilão.

A Equatorial também arrematou, recentemente, o leilão da Companhia de Eletricidade do Amapá. “O fato de já estarmos no estado vai nos ajudar a capturar algumas sinergias”, observou o executivo.

Segundo ele, com o leilão de saneamento, devem ser gerados cerca de 45 mil empregos diretos. "Estamos bem capitalizados, mas podemos emitir debêntures, empréstimo-ponte, vamos decidir sobre isso ainda."

Miranda disse ainda que o grupo vai continuar olhando oportunidades. "Podemos dizer que estamos estudando o setor de saneamento."

O diretor de concessões e privatizações do BNDES, Fabio Abrahão, destacou que há umaa extensa lista de projetos no setor de saneamento, o que pode contribuir para o crescimento das empresas que atuam na nesse segmento. "O total de investimentos em saneamento que temos à frente é de R$ 90 bilhões." Segundo ele, o cronograma do banco prevê projetos do Ceará, Paraíba, Sergipe e há conversas com o governo de Minas Gerais.

Mercado aquecido

O leilão no Amapá ocorre em meio a um aquecimento do setor de água e esgoto no País, após a aprovação do Marco Legal do Saneamento no ano passado. A lei estabeleceu uma série de regras para o setor que buscam estimular a maior concorrência e a entrada da iniciativa privada no segmento. Uma das medidas exige que as estatais de saneamento participem de licitações para fechar novos contratos de prestação do serviço com os municípios. A lei também facilita a privatização de estatais de saneamento e dá um prazo maior para os municípios acabarem com os lixões, entre outras medidas.

Um dos marcos dessa nova fase do setor de saneamento foi o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), em abril, que arrecadou R$ 22,6 bilhões.

Segundo um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cinco leilões do saneamento estão na fila para ocorrer até o primeiro semestre do ano que vem, incluindo o leilão da Caesa, no Amapá, realizado nesta quinta. No total, a expectativa é de que todos esses leilões movimentem R$ 17 bilhões.

A abertura do mercado para a iniciativa privada é uma tentativa de melhorar o acesso ao saneamento básico no País. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não são abastecidos com água potável. Esses indicadores colocam o País em posição pior que Iraque, Jordânia e Marrocos.

Para mudar esse cenário, o setor terá de receber entre R$ 500 bilhões e R$ 700 bilhões em novos investimentos. Pelas novo marco regulatório do setor, a universalização dos serviços terá de ocorrer até 2033, o que significaria alcançar a meta de 99% da população com acesso à água potável e 90%, ao tratamento e coleta de esgoto. Ou seja, em 13 anos, o setor teria de receber entre R$ 38 bilhões e R$ 53 bilhões por ano de investimento.

Atualmente, o setor privado está presente em 7% dos municípios brasileiros e atende 30 milhões de pessoas. A expectativa é que essa participação salte para 14% com as licitações em andamento. Em 10 anos, essa fatia pode alcançar entre 40% e 50%, segundo cálculos do mercado. / COLABOROU RENÉE PEREIRA