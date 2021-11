Cores mais leves devem dar o tom da publicidade

As preocupações com a pauta ESG – sigla em inglês para ações sociais, ambientais e de governança – e a vontade de viver em um mundo mais “sereno” no pós-pandemia vão dar o tom nas campanhas publicitárias no próximo ano, segundo o novo relatório de cores e tendências para o mercado de marketing em 2022 da plataforma de fotos e conteúdo digital Shutterstock.

Segundo o estudo, os anúncios das marcas vão priorizar tons como verde, rosa, violeta e coral por conta do alto índice de conversão dessas cores na internet. Para chegar a essa conclusão, a companhia analisou milhões de imagens baixadas por usuários e os dados de tonalidades de pixels individuais visualizados na plataforma, em cerca de 20 países.

Segundo a Shutterstock, o tom verde segue reinando absoluto dentro das paletas mais eficazes para as campanhas publicitárias, sendo a mais “clicável”. Em 2021, a empresa registrou aumento de 1.396% na busca por esse tom.

Para o consultor em marcas Luciano Deos, da consultoria GAD, a pauta ambiental deve consolidar o uso do verde na publicidade em 2022, diante do aumento da preocupação com ESG. “Essa tônica climática vem aparecendo há anos. As empresas vão querer se apresentar cada vez mais como ambientalmente corretas, e isso vai aparecer na comunicação delas”, afirma.

Para o representante da Shutterstock no Brasil, Mauro Guedes, as campanhas publicitárias vão priorizar os tons com maior conversão de cliques – sempre de olho na tranquilidade. “As agências em todo o mundo estão adaptando suas paletas para acalmar e evocar estabilidade.”

Por aqui

Além da análise internacional de cores, a plataforma também informou que no Brasil, atualmente, o rosa-claro é o tom mais escolhido por profissionais de marketing e publicidade.