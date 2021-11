Cosan e Porto Seguro anunciam parceria em assinatura de veículos e gestão de frotas

A Cosan anunciou nesta segunda-feira, 8, a criação da Mobitech, joint venture para soluções de mobilidade, em parceria com a Porto Serviços, controlada da Porto Seguro. Dentre os serviços a serem oferecidos estão assinatura de veículos, gestão de frotas para empresas e outras modalidades de locação de veículos.

A associação será efetivada por meio de um aporte de capital na Mobitech pela Cosan através da Cosan Investimentos, no valor de aproximadamente R$ 300 milhões. A Porto Seguro entra na nova empreitada com o negócio Carro Fácil, focado no ramo de assinatura de veículos.

O capital social da Mobitech será detido em iguais participações de 50% pela Cosan e pela Porto Seguro, e a joint venture contará com estrutura de gestão independente e governança corporativa própria.

"A formação dessa joint venture é mais um importante passo no processo de alocação sustentável de capital da Cosan, investindo no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, em sinergia com seu portfólio de negócios", diz o comunicado.

A Cosan afirma ainda que a união dos ecossistemas complementares, assim como a soma de suas melhores práticas de gestão, permitirá a criação de soluções diferenciadas de mobilidade, trazendo facilidade e segurança para os clientes, alavancando a criação de valor do negócio.

O documento ressalta também que a formalização da parceria e o fechamento da operação dependem do cumprimento de condições usuais para transações desta natureza, incluindo a obtenção de autorização pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).