Crise faz Anac reduzir proje??es de fluxo de passageiros A crise mundial fez com que a Ag?ncia Nacional de Avia??o Civil (Anac) revisasse para baixo as proje??es de crescimento do fluxo de passageiros transportados no Pa?s este ano e em 2009. Em entrevista coletiva ? imprensa para fazer um balan?o das atividades da ag?ncia, a presidente da Anac, Solange Paiva Vieira, afirmou que o crescimento da demanda dom?stica em 2008 dever? ficar em 7%, diante da proje??o inicial de at? 10%. Para 2009, o efeito da crise dever? ser ainda maior, j? que Solange estimou um crescimento entre 3% e 5%, ante previs?o inicial de at? 8%. "J? teve uma redu??o do movimento no segundo semestre, como resultado da crise", afirmou Solange.Concess?oO modelo de concess?o dos aeroportos brasileiros dever? ser conclu?do no segundo semestre do ano que vem, estimou a presidente da Anac. Ela lembrou que a elabora??o do modelo pede responsabilidade da ag?ncia, mas que a escolha de qual aeroporto passar? para a administra??o da iniciativa privada ? da Casa Civil e da Presid?ncia da Rep?blica. Solange tamb?m calcula que a discuss?o sobre a abertura do Santos Dumont (Rio de Janeiro) para v?os nacionais - atualmente s? s?o operados a ponte a?rea, v?os de t?xi-a?reo e regionais - dever? ser conclu?da no primeiro trimestre de 2009. Sobre a solu??o para a infra-estrutura aeroportu?ria, o diretor da Anac, Alexandre Gomes de Barros, avalia que a melhor solu??o seria melhorar o acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas), o que ajudaria a desafogar o tr?fego de Congonhas (S?o Paulo) e de Cumbica (Guarulhos).