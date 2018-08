CVC compra Esferatur por R$ 245 milhões

A CVC, maior operadora de turismo da América Latina, assinou acordo para compra da totalidade do capital da Esferatur Passagens e Turismo, no valor base de R$ 245,061 milhões, sujeito a ajustes com base na variação do caixa líquido mínimo e do capital de giro. A aquisição ocorre em meio ao avanço do canal digital e o ambicioso plano de abrir mais cem unidades este ano.

Conforme comunicado, a Esferatur possui 14 unidades no País para atender diferentes regiões, com reservas confirmadas anuais de R$ 1,8 bilhão em 2017. A empresa está no mercado e intermediação de passagens áreas para agências de viagens há 26 anos.

"A aquisição da Esferatur está alinhada com a estratégia da Companhia em expandir a atuação no canal multimarcas (B2B), contribuindo para a posição de liderança no setor de viagens no Brasil", diz a CVC.

O preço base será pago 70% na data do fechamento da operação, sendo ao menos 20% em dinheiro e até 50% em ações; e os demais 30% em cinco parcelas anuais iguais, a serem corrigidas pelo CDI desde a data do fechamento.

A CVC assumiu ainda a obrigação de pagar um preço variável futuro, calculado com base no alcance de metas do Ebitda (lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da Esferatur referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020, a ser pago aos vendedores em três parcelas - podendo ser até 50% de cada uma das parcelas em ações.

Ainda conforme o comunicado, o fundador da Esferatur permanecerá como diretor geral da empresa, assim como executivos chaves, "pelo menos até junho de 2021."

A conclusão da operação está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); reorganização societária para transferência de participação detida pela Esferatur em determinadas sociedades para os acionistas vendedores; e a aprovação da operação em assembleia geral extraordinária da CVC, a ser convocada.