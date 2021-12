CVM aplica R$ 3,9 milhões em multas no terceiro trimestre de 2021

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou multas que somam R$ 3,978 milhões a 15 acusados, no terceiro trimestre deste ano. O relatório divulgado pela autarquia nesta quarta-feira, 29, mostra que outros nove acusados foram advertidos e um foi proibido de atuar no mercado de capitais.

As multas aplicadas pela CVM acumulam R$ 10,9 milhões em 2021 até setembro, valor abaixo de 2020 completo (R$ 950 milhões).

Leia Também CVM torna Formulário de Referência mais simples e inclui informações sobre ESG

Entretanto, o valor do ano passado foi inflado por uma multa de R$ 771 milhões em administradores financeiros do Rio Previdência, acusados de uma fraude que drenou quase meio bilhão de reais do fundo.

A CVM informou ainda que foram aprovados 11 termos de compromissos durante as reuniões do colegiado no terceiro trimestre, totalizando R$ 7,24 milhões, valor abaixo do registrado no mesmo período do ano passado (R$ 8 milhões). No acumulado do ano, os acordos para encerrar processos somam R$ 31,66 milhões.

A autarquia encaminhou ainda 32 ofícios aos ministérios públicos estaduais (MPE) e 21 ofícios ao Ministério Público Federal (MPF). Dos 53 registros no período, 31 estão relacionados a indícios de pirâmides financeiras. Nos nove primeiros meses de 2021, 158 indícios de crime, em geral, foram comunicados ao MP.