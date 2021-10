Da tela para o vestuário, Netflix lança linha de roupas sem gênero

Em sua primeira parceria com uma marca de moda brasileira, a Netflix se uniu à Água de Coco para lançar uma linha de roupas sem gênero. A coleção de praia Summer Streaming foi desenhada com inspiração no logo clássico da gigante dos serviços de streaming. Os produtos chegam às lojas físicas e no e-commerce a partir de 18 de outubro.

Além dos looks que poderão ser usados por homens e mulheres, a parceria entre as marcas também trará sungas, biquínis e utensílios domésticos com a estampa da Netflix em tigelas para pipoca, caneca de café e uma espreguiçadeira portátil. Os itens serão vendidos exclusivamente nas lojas físicas da marca em Fortaleza na unidade da Oscar Freire em São Paulo, além do site da companhia.