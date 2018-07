De híbridos aos utilitários, veículos não vendidos entopem EUA Dos sedans luxuosos a carros híbridos populares, automóveis fabricados do outro lado do oceano estão se acumulando nos portos e pátios dos Estados Unidos uma vez que a oferta está muito maior que a demanda em meio pior momento para o mercado automotivo em mais de 25 anos. No porto de Long Beach, perto de Los Angeles, os veículos da Toyota Motor incluindo o híbrido Prius, o utilitário esportivo FJ Cruiser e o luxuoso Lexus IS 250 estão sendo estocados em áreas de construção que um dia serão um terminal de contêineres. O local se tornou um estacionamento gigante quando a Toyota e a Mercedes-Benz, da Daimler AG, pediram ao porto espaço para guardar milhares de veículos que as concessionárias não puderam levar por conta das vendas fracas. "Não é comum eles ficarem aqui mais do que alguns dias, mas essa é a situação agora", afirmou Art Wong, porta-voz no porto de Long Beach. "Eles não conseguem escoar a produção rápido o bastante, então eles pedem espaço adicional enquanto mantêm seus veículos aqui mais do que alguns duas e em alguns casos mais do que algumas semanas." O porto não contou quantos carros adicionais foram guardados, mas Wong afirmou que a Toyota alugou mais 23 acres de espaço enquanto a Mercedes-Benz alugou mais cerca de 20 acres. A Nissan Motor, que traz seus carros através do porto de Los Angeles, tem conversado com Long Beach sobre aluguel de espaço, disse Wong, apesar desse interesse ter caído. Uma porta-voz do porto de Los Angeles, Theresa Adams-Lopez, afirmou que a Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL), que opera os terminais que trazem os veículos da Nissan, obteve espaço para estocar veículos em outro Estado. A porta-voz da Nissan, Katherine Zachary, afirmou que a empresa aumentou seu espaço pela última vez no porto de Los Angeles em fevereiro. "Como um curso natural dos negócios, temos carros saindo de lá o tempo todo para vários pontos de acesso pelo país", afirmou Zachary em email. A WWL, que tem sede na Noruega, prefere não comentar sobre clientes específicos, mas informou que os inventários de automóveis estão aumentando nos Estados Unidos. "Estamos vendo um crescimento de carga nos portos de entrada de ambas as costas, bem como em outros pontos de inventário como fábricas, regiões de abastecimento ferroviário e concessionárias", afirmou Christopher Connor, chefe de operações da WWL nas Américas, em comunicado. Outros portos também estão vendo o acúmulo de carros, apesar de nem todos eles estarem alugando espaço adicional para montadoras. O porto de San Diego, que armazena os carros da Honda Motor, Volkswagen AG e Mitsubishi, possui cerca de 14 mil carros em sua propriedade. Isso é cerca de 2 mil veículos a mais que o habitual, segundo o porta-voz John Gilmore, que afirmou que os carros adicionais pertencem a outros fabricantes. DEMANDA EM COLAPSO As montadoras pelo mundo têm sido afetadas pelo colapso na demanda por novos carros e caminhões. Um mercado em desaquecimento que começou nos Estados Unidos e se espalhou pela Europa e Ásia. As fabricantes de Detroit foram forçadas a considerarem quebra pelo desaquecimento e estão pedindo um pacote de ajuda de 34 bilhões de dólares ao Congresso dos Estados Unidos. Mas as fortes quedas nas vendas em outubro e novembro impressionaram mesmo as empresas com melhor desempenho no setor, como a Toyota e a Honda. A Toyota afirmou na sexta-feira que está reduzindo a produção norte-americana ao interromper atividade em fábricas que produzem veículos como o Camry e o Corolla, os mais vendidos pela empresa. O porta-voz da Toyota Mike Goss afirmou que o nível de estoques está em um nível "inaceitavelmente alto" e que precisará entre 80 e 90 dias de vendas para ser eliminado. Isso ainda é menos que o inventário médio equivalente a 115 dias de vendas da General Motors, Ford Motor e Chrysler LLC, mas é o dobro do tamanho do estoque da Toyota há um ano. O aumento nos estoques tem sido uma pequena benção para alguns na indústria. As processadoras de automóveis, que limpam, consertam e instalam acessórios em carros importados antes que eles cheguem às concessionárias, afirmou que a receita dos carros em estoque está ajudando a compensar a fraqueza do mercado como um todo. A MidTexas International, cujas unidades em Midlothian, Texas, processam veículos para a Kia Motors, Mazda Motor e Toyota, espera chegar ao break even este ano apesar do mercado porque as montadoras estão pagando para os carros ficarem em seus lotes por mais tempo. "O fluxo de chegada de veículos é muito maior que o fluxo de saída", afirmou o presidente da MidTexas, Randy Denton. "Isso ajuda a compensar a perda na renda dos veículos que não estamos processando."