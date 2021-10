De mudança para São Paulo, Pabllo Vittar vai morar em ‘casa conceito’ do QuintoAndar

Depois de “stalkear” inúmeros imóveis na capital paulista, a cantora drag queen Pabllo Vittar vai deixar a cidade mineira de Uberlândia para se tornar a mais nova moradora de São Paulo. A artista será a primeira “inquilina” da casa conceito lançada pela startup de locação e compra de imóveis QuintoAndar. O novo projeto da “proptech” pretende discutir questões como conforto, reformas, decoração e funcionalidade para “morar bem” de aluguel.

A campanha integra a estratégia de comunicação da empresa que passa por um processo de expansão e interiorização da marca pelo Brasil, com novas operações em sete cidades do interior paulista e em capitais como Recife, Salvador e Vitória. Expectativa é dialogar com os novos usuários da plataforma.

Localizada no bairro Cidade Jardim, zona oeste da capital paulista, a Casa QuintoAndar vai receber artistas e influenciadores para residir temporariamente no local e contar histórias de como transformar um imóvel em um verdadeiro lar. “Essa casa é uma manifestação física do que nós acreditamos que é o nosso papel de ajudar as pessoas a morar melhor”, afirma o chefe de marketing da plataforma digital, João Chueiri.

A reforma e a decoração do ambiente ficaram a cargo de Patrícia Pomerantzeff, fundadora do escritório e do canal do Youtube Doma Arquitetura, uma das maiores plataformas no tema no País. A arquiteta Patrícia também participa de uma web série sobre o projeto de transformação feito pelo QuintoAndar na residência.

Durante sua estadia, Pabllo Vittar ficará responsável por apresentar os detalhes do imóvel e do projeto cultural, compartilhando sua rotina de vida em São Paulo nas redes sociais. Segundo a cantora, a temporada na capital paulista será divida entre aproveitar a casa para descansar e usar o espaço para se preparar para o seu próximo grande projeto, um show comemorativo de cinco anos de carreira. “Eu estou amando estar aqui, eu amo São Paulo. Meus fãs podem esperar muitas fotos aproveitando cada cantinho e também vídeos das coreografias que estou ensaiando”, disse a artista ao Estadão.

Acostumada com a rotina de viagens, a drag queen comemorou a possibilidade de ter a companhia da mãe e da irmã por perto enquanto estiver hospedada na cidade. “Agora eu vou poder trazer a minha família para ficar comigo. Ficando em hotel não dava para trazer todo mundo”, diz a cantora. “Isso faz toda a diferença e deixa essa casa ainda mais com a minha cara."

Mais moradores

Depois de apagar as luzes e entregar o imóvel, a Pabllo Vittar deve “passar” as chaves e dar espaço para os próximos artistas que farão residência no lugar. Segundo informou Chueiri, o QuintoAndar não descarta a possibilidade de transformar a casa conceito em um ambiente para eventos presenciais. Por enquanto, devido às restrições impostas pela pandemia, a casa segue como uma ferramenta digital de divulgação de arte e das ideias da marca.

O cronograma de novos artistas que farão residência no imóvel deve ser divulgado em breve. “Nós estamos programando um calendário muito bacana, com personalidades muito interessantes”, promete o chefe de marketing.