Dell Technologies lança programa focado em startups

A Dell Technologies está lançando no Brasil o programa de relacionamento Dell para Startups. O programa prevê uma série de benefícios além do acompanhamento e da orientação por consultoria especializada, como a participação em eventos exclusivos, competições de pitches com premiações, acesso a conteúdos selecionados, e mais.

A ideia é impulsionar a jornada de crescimento das startups, de qualquer segmento ou área, que dependem da tecnologia para suportar e escalar objetivos de forma acelerada e eficiente. “Queremos estar presentes num momento em que as empresas precisam começar a investir em tecnologia e, muitas vezes, não possuem tantos recursos”, observa Luciane Dalmolin, diretora de Vendas para Pequenas Empresas na Dell Technologies.

Por meio dessa novidade, startups nos mais diversos estágios de desenvolvimento poderão ter acesso a consultoria especializada no setor, que conseguirá orientar a empresa quanto a sua necessidade tecnológica de ponta a ponta, desde PCs e acessórios até servidores, storages, softwares, serviços e soluções de nuvem híbrida, com ofertas e condições de pagamento exclusivas.

Ecossistema promissor

O foco nas startups reflete a estratégia que a Dell Technologies vem dedicando a esse mercado no País – um dos resultados foi o crescimento, no ano passado, de 38,9% nas vendas de PCs para o segmento de pequenas empresas.

“O Dell para Startups combina tecnologia, conhecimento, atendimento customizado e oportunidades de networking à altura do promissor ecossistema de startups do Brasil. É um reconhecimento à relevância conquistada pela criatividade e obstinação dos empreendedores brasileiros”, diz a executiva.

Lançado nos Estados Unidos há mais de dois anos, o programa se tornou um grande sucesso, com crescimento superior a 30 vezes desde o início das atividades. A expectativa é otimista para o Brasil, que se tornou o segundo país a lançar o programa.

Inscrições

Disponíveis a partir de 13 de julho, as inscrições para o Dell para Startups podem ser feitas pelo link Dell.com.br/Startups.

Mais informações poderão ser obtidas presencialmente durante o Startup Summit, que será realizado em Florianópolis nos dias 4 e 5 de agosto. A Dell Technologies terá um estande dedicado ao Dell para Startups no evento, organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).