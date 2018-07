Delta quer negociar formalmente fusão com UAL e Northwest--WSJ A Delta Air Lines planeja nesta sexta-feira pedir permissão a seu conselho para iniciar negociações formais para uma fusão com a Northwest Airlines e a UAL, matriz da United Airlines, publicou o Wall Street Journal nesta quinta-feira. Citando pessoas próximas ao assunto, o WSJ informou na Internet que a Delta pretenderia escolher no final do processo entre as duas empresas. A Delta, que saiu da proteção de falências no ano passado após a recusa de uma oferta hostil da US Airways, definiu um comitê especial há meses para revisar suas opções estratégicas, incluindo fusões. Betsy Talton, porta-voz da Delta, disse que a terceira maior companhia aérea dos Estados Unidos não fala sobre o trabalho do comitê enquanto ele estiver em progresso. Em novembro, a Delta se moveu rapidamente para negar reportagens sobre negociações com a UAL. Jean Medina, porta-voz da UAL, disse que "nossa posição sobre a necessidade de consolidação do setor é bem conhecida, e não comentamos rumores ou especulações". A Northwest não estava imediatamente disponível para comentar o assunto. (Reportagem de Chris Reiter) REUTERS SC ES