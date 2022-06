Demanda de uso do FGTS para compra de ações da Eletrobras fica em pelo menos R$ 7,5 bilhões

A demanda por investidores pelo uso do dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para compra de ações da Eletrobras ficou acima do teto de R$ 6 bilhões estabelecido pelo governo. Segundo apurou o Estadão, o total ficou em pelo menos R$ 7,5 bilhões. Isso quer dizer, na prática, que os valores individualmente solicitados pelas pessoas físicas sofrerão cortes em relação aos pedidos.

O pedido de reserva pelas ações pelos trabalhadores com saldo no FGTS terminou ao meio-dia desta quarta-feira, 8. A alta demanda, segundo especialistas, é explicada pela possibilidade de maior rentabilidade do investimento, visto que pelas regras o FGTS rende 3% ao ano, muito abaixo da inflação atual. O trabalhador que participar da oferta não poderá vender os papéis antes de 12 meses.

Nesta quinta-feira, 9, será definido o preço da ação da Eletrobras. A oferta de ações da Eletrobras movimentar, ao todo, até R$ 35 bilhões. No fim do processo, o governo deixará de ser o controlador da empresa, culminando na sua privatização. Essa é a primeira vez, em mais de uma década, que o trabalhador pode utilizar parte de seu saldo do FGTS para comprar ações. Isso já foi possível, no passado, envolvendo papéis de Vale e Petrobras.