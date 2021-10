Depois de abrir 2º maior parque solar do País, Essentia mira energia limpa para triplicar de tamanho

A Essentia Energia, empresa de geração e comercialização de fontes renováveis do Pátria Investimentos, pretende triplicar de tamanho nos próximos cinco anos sobretudo com projetos eólicos e solares. Isso significa investir cerca de R$ 10 bilhões e alcançar pelo menos 3 mil megawatts (MW) de capacidade instalada no Brasil, diz Marcelo Souza, sócio do Pátria e presidente do conselho de administração da Essentia.

Criada em 2019, a empresa acaba de inaugurar seu primeiro projeto solar, com capacidade de 475 MWp (megawatt pico – uma medida para energia solar). O complexo Sol do Sertão está localizado a 485 km da capital baiana Salvador, na cidade de Oliveira dos Brejinhos, e tem potencial para atender cerca de 580 mil residências.

A obra foi iniciada em marco do ano passado e enfrentou vários problemas decorrentes da pandemia, como a importação dos equipamentos. Mas conseguiu cumprir o cronograma estabelecido. No total, foi instalado mais de 1 milhão de painéis solares bifaciais – que têm células fotovoltaicas com duas faces em vez de apenas uma e absorve mais a insolação – numa área equivalente a mil campos de futebol.

Trata-se do segundo maior parque solar do País (o primeiro é da italiana Enel, no Piauí), diz o presidente da Essentia, Leonardo Serpa. Ele conta que, além do parque solar que custou R$ 1,4 bilhão, a empresa toca o projeto eólico Ventos de São Vitor, de 465 MW, em Xique-Xique, na Bahia. Nesse caso, o total de investimentos é de R$ 2,4 bilhão. O empreendimento só deve ser concluído no fim de 2022.

Outros projetos devem sair do papel nos próximos anos para que a empresa alcance a meta de triplicar de tamanho. Souza diz que a Essentia já está desenvolvendo novos empreendimentos para lançamento.

“O Pátria tem bastante apetite para investir em energia renovável. O aumento da matriz energética daqui para a frente será reforçado com essas fontes. Por isso, as empresas precisam se posicionar bem no setor”, afirma.

A Essentia recebeu recursos do Fundo 4 do Pátria e poderá receber mais dinheiro para novos projetos. Além de eólica e solar, a empresa tem interesse em investir em térmicas a biomassa e também no desenvolvimento de baterias.

Veja quais são os projetos do Essentia na Bahia:

Sol do Sertão:

Complexo solar localizado na Bahia tem capacidade instalada de 475 MW e custou R$ 1,4 bilhão. Projeto foi inaugurado nesta semana.

Ventos de São Vitor:

Projeto eólico, também localizado na Bahia, terá capacidade instalada de 465 MW e vai custar cerca R$ 2,4 bilhões. Início de operação comercial deve ocorrer no fim de 2022.