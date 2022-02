Disney terá bairro residencial inspirado em seus filmes

LOS ANGELES - A Disney vai se aventurar pela primeira vez na construção de bairros residenciais inspirados em seus filmes, segundo informou a divisão da franquia dedicada à gestão de parques temáticos do grupo.

A primeira dessas comunidades já foi batizada de Cotino e as obras começarão este ano na cidade de Rancho Mirage, em um terreno de mais de 250 hectares no Coachella Valley, na Califórnia.

Serão cerca de 1.900 casas construídas em um espaço exclusivo inspirado nos personagens da empresa e cujos preços ainda não foram revelados.

O Cotino, uma iniciativa que se insere no projeto "Storyliving by Disney", terá um centro comercial, vários restaurantes, espaços de entretenimento para jovens e adultos com mais de 55 anos, bem como um hotel e um parque Disney de frente para o mar.

Fontes da empresa especificaram que uma parte dos serviços mencionados exigirá uma taxa de adesão adicional por parte dos moradores.

A Disney também planeja construir outros bairros como Cotino nos Estados Unidos.

Rancho Village será o primeiro bairro residencial "Storyliving by Disney" construído pela empresa e ficará localizado em uma cidade onde o próprio Walt Disney tinha uma casa.