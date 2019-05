Dona da Centauro faz proposta pela Netshoes 

O grupo SBF, dono rede artigos esportivos Centauro, não desistiu da briga pela Netshoes. O comando da empresa enviou ao conselho de administração da rival nesta quinta-feira, 23, proposta que supera em 40% o lance já feito pela Magazine Luiza, de US$ 62 milhões.

A Netshoes, de venda online de material esportivo, vinha sendo disputada por grupos varejistas como B2W (dona da Americanas), mas a rede Magazine Luiza conseguiu fechar acordo no fim de abril para adquirir a empresa, que está em situação financeira difícil.

O acerto foi feito com acionistas que detêm 47,9% do capital da Netshoes. Para que a venda à Magazine Luiza se concretize, uma assembleia geral está agendada para o dia 30 de maio. O plano da Centauro é convencer os acionistas da Netshoes de que sua oferta é mais atrativa.

A proposta da Magazine Luiza é pagar US$ 2 por ação, correspondente à cotação média dos últimos 60 dias antes do acordo. Ao formalizar lance de US$ 2,80 por ação, a Centauro agora acena com um prêmio aos acionistas.