Dona das Casas Bahia e Ponto Frio fecha 2017 com lucro de R$ 195 milhões

A Via Varejo, controladora das Casas Bahia e Ponto Frio, reportou lucro líquido de R$ 129 milhões no quarto trimestre de 2017, resultado 72% superior ao do mesmo período do ano anterior. A companhia, dona das redes de varejo de eletroeletrônicos Pontofrio e Casas Bahia, acumulou em 2017 lucro de R$ 195 milhões, revertendo prejuízo de R$ 95 milhões em 2016, conforme dados auditados.

Na base pro forma ajustada pela consolidação dos canais online e lojas físicas, a companhia conseguiu reverter uma perda de R$ 251 milhões no último trimestre de 2016. Sem ajustes, o resultado do quarto trimestre de 2016 tinha sido positivo em R$ 13 milhões.

Somente de outubro a dezembro, a receita líquida atingiu R$ 7,44 bilhões, alta de 13,9% ante o quarto trimestre de 2016, informou a companhia, destacando uma “excepcional Black Friday” e indicadores operacionais também positivos no período do Natal.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da varejista ajustado - excluindo outras receitas e despesas operacionais - atingiu R$ 523 milhões de outubro a dezembro, queda de 4% no informe auditado em relação ao mesmo intervalo de 2016, e no ano somou R$ 1,579 bilhão, alta de 40,9% sobre o ano anterior. A variação pro-forma é de alta de 263,4% ante o quarto trimestre de 2016, de R$ 144 milhões, e no ano aumento de 161%, ante R$ 606 milhões em 2016.

Após a divulgação do resultado, a Via Varejo lidera as altas do Ibovespa, com +3,52%. Os resultados foram analisados pelo mercado como uma demonstração de sucesso nos ajustes internos pelos quais a companhia passou no último ano.

Além da recuperação nas vendas, analistas destacaram a rentabilidade das operações, que, segundo eles, superou as expectativas para um trimestre em que há muitas promoções com a Black Friday.

Lojas. A empresa encerrou 2017 com quatro lojas a menos do que no ano anterior, após ter fechado 11 unidades e inaugurado outras sete no ano. Entre os fechamentos, a maioria foi de lojas de rua: nove das lojas fechadas estavam nas ruas e duas em shoppings. Já entre as aberturas, foram quatro lojas de rua e três em shoppings. A companhia encerrou o ano com 971 pontos de venda no total.

Apesar de ter encolhido a base de lojas no ano passado, a Via Varejo reiterou seu plano para expansão de lojas físicas em 2018. A companhia prevê aproximadamente 80 novas lojas do modelo "smart". Além de serem menores que lojas tradicionais, as lojas "smart" devem fazer maior uso de tecnologia e a proposta é que elas estejam mais integradas com o comércio eletrônico.

Além da expansão com lojas "smart", a companhia afirmou que quer ampliar a rede de lojas "premium", unidades com maior foco em experimentação de produtos de tecnologia e que alcançam um público de alta renda. Em 2017, a companhia transformou alguns pontos de venda já existentes e que estavam localizados em regiões mais nobres para atender a esse público.

A Via Varejo afirma que tem hoje 76 lojas "premium" e pretende chegar a 100 dessas lojas em 2018.