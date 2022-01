Dona do iFood lidera aporte de R$ 92,8 milhões em empresa de empréstimos

A Movile, investidora de longo prazo e aceleradora de empresas de tecnologia da América Latina, liderou um aporte de R$ 92,8 milhões na a55 por meio de uma rodada Série B. O investimento contou também com a participação da Mouro Capital e marca a expansão do portfólio na Movile no setor de finanças que já inclui Zoop e MovilePay. Na sua carteira, aparecem ainda nomes como iFood e Sympla.

A a55 oferece crédito para empresas de tecnologia que têm receita recorrente. Desde a sua fundação, em 2018, conta com mais de R$ 300 milhões em empréstimos para mais de 500 empresas. Os recursos do aporte serão utilizados para acelerar a atuação no Brasil e no México, países onde a companhia já atua. Além da Movile e da Mouro Capital, a a55 conta com outros investidores e credores, como a Accial Capital, BTG Pactual e Empírica Investimentos.

"Nossa missão é construir uma plataforma de crescimento de negócios com duas frentes: em que os empresários possam rentabilizar seus dados operacionais com capital inicial para financiar vendas previsíveis e os investidores possam financiar a 'Nova Economia' por meio de uma classe de ativos nova, líquida, segura, transparente e de renda fixa que criamos chamada receita recorrente", afirma Hugo Mathecowitsch, cofundador e CEO da a55.

A a55 também planeja usar o novo capital para ampliar a carteira de clientes, assim como melhorar sua plataforma de financiamento aberto existente, desenvolver novas tecnologias baseadas em ciência dos dados e blockchain e continuar sua expansão internacional.