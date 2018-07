Dow Jones sobe quase 300 pontos com reviravolta do mercado As bolsas de valores dos Estados Unidos quebraram uma série de cinco quedas seguidas nesta quarta-feira, com o índice Dow Jones subindo quase 300 pontos por conta do otimismo do mercado de que um plano do governo para ajudar seguradoras de bônus está adquirindo forma e pode evitar bilhões de dólares em perdas com crédito. O Dow, referência da bolsa de Nova York, avançou 2,50 por cento, para 12.270 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,05 por cento, para 2.316 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 2,14 por cento, para 1.338 pontos. O mercado também foi impulsionado pela crescente confiança de que cortes agressivos na taxa básica de juro pelo Federal Reserve podem ajudar a estabilizar a economia e dar apoio ao combalido setor bancário. Ações de seguradoras como Ambac Financial Group e MBIA valorizaram-se 63 por cento e quase 36 por cento, respectivamente. Notícias de uma reunião entre órgãos reguladores de Nova York, seguradoras de bônus e seus clientes tiraram o mercado de território negativo no fim das operações, levando o Dow e o S&P para uma alta de mais de 2 por cento. No dia, os dois índices chegaram a cair mais de 2 por cento cada. "A especulação de que as seguradoras de hipotecas podem potencialmente ter uma salvação ajudou o mercado a se estabilizar. Isso foi suficiente para fazer o mercado prosseguir. Não houve nenhuma notícia heróica que apareceu", disse Joe Saluzzi, vice-gerente de operações da Themis Trading em Chatham, Nova Jersey. (Reportagem adicional de Ellis Mnyandu e Herb Lash)