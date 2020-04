E-book ensina empresas a conquistar mais clientes

A pandemia do coronavírus (Covid-19) obrigou uma mudança no comportamento dos consumidores e, também, das empresas. Mais do que nunca, a internet se transformou em terreno fértil para a captação de potenciais clientes, os chamados leads. Mas, para obter resultados significativos, é preciso conhecer e colocar em prática algumas técnicas eficientes, organizadas em uma estratégia de marketing de conteúdo. Assim, é possível localizar e solucionar as dúvidas e problemas dos compradores perfeitos.

Para auxiliar as empresas nessa missão, o Lab Persona – unidade de negócios do Estadão – preparou um e-book com os 10 passos para captar mais leads na internet. O guia ensina como organizar de forma estratégica a presença on-line de uma empresa, trabalhando com conteúdo relevante e promovendo a distribuição correta nos diversos meio de comunicação online disponíveis.

Novas oportunidades

Em confinamento domiciliar, as pessoas direcionaram suas atenções para o mundo digital em busca de produtos e serviços necessários para o dia a dia. Só para se ter uma ideia, estudo da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) em parceria com o Movimento Compre & Confie comprova um aumento significativo nas transações on-line brasileiras por conta da pandemia.

Na comparação dos meses de fevereiro e março de 2020 com o mesmo período de 2019, o consumo do varejo digital apresentou alta expressiva nas categorias: Saúde (111%), Beleza e Perfumaria (83%) e Supermercados (80%).

Essa mudança no cenário atingiu diretamente as empresas, das grandes às pequenas, independentemente do setor de atuação. Surpreendidas, muitas ainda lutam para encontrar o melhor caminho para se comunicar com o público-alvo. Afinal, com lojas e escritórios fechados, conseguir navegar no rumo certo pela internet representa tanto a sobrevivência quanto uma oportunidade de crescimento.

Portanto, o sucesso de um negócio depende do desempenho na web. Quanto maior o número de potenciais clientes, mais vendas são realizadas. Para isso, é necessário produzir conteúdo de qualidade, além de promover uma série de ações apresentadas no e-book para que a informação seja encontrada pelos leads em meio ao oceano de dados disponíveis na internet.

Persona

Em linhas gerais, é nesse ponto que têm início a jornada de compra que culminará na venda do produto ou serviço, seja digital ou físico. Antes de dar início à produção e divulgação das informações, é preciso definir a persona da sua empresa.

Muito mais do que o público-alvo, a persona representa a personificação do seu cliente ideal. Esse modelo de cliente ideal reúne um conjunto de características, comportamentos e anseios. Apesar de exigir criatividade, a construção desse “avatar” necessita de informações reais disponíveis na base de dados dos clientes e também de características do consumidor desejado.

Redes sociais

Ao estabelecer a persona ou personas da sua empresa, fica mais fácil definir a linguagem que será utilizada e a forma de distribuição do material, que será construído explorando técnicas de SEO (Search Engine Optimization) com características específicas para cada uma das etapas do funil de vendas.

Apesar de não representarem o único meio de divulgação, as redes sociais têm um importante papel na estratégia. Afinal, possui cerca de 140 milhões de usuários ativos no Brasil, segundo dados da pesquisa Digital 2020: Brazil.

Por isso, saber identificar onde o seu público ideal está é fundamental. Assim, com a implantação de ações integradas e táticas de conversão os resultados desejados serão alcançados.

Esse passo a passo é apresentado no e-book preparado pelo Lab Persona. Para ter acesso ao material, basta acessar o site conteudo.labpersona.com.br/ebook.

Lab Persona

O Lab Persona traz em sua bagagem a experiência de quem reconhece o valor e produz conteúdo extremamente qualificado. Tudo isso alinhado com as mais avançadas técnicas do marketing de conteúdo e suas vertentes.

Com a credibilidade, experiência e responsabilidade do Estadão, a unidade de negócios reúne uma equipe altamente qualificada para atuar de forma dinâmica e diferenciada com marketing de conteúdo.