EBX planeja investir US$4,4 bi em complexo termelétrico no Chile O Grupo EBX anunciou na quarta-feira que entregou um estudo de impacto ambiental para desenvolver uma usina termelétrica de 4,4 bilhões de dólares no norte do Chile. O grupo explicou que a proposta foi entregue por sua unidade MPX Energia de Chile e envolve a construção de turbinas termelétricas, uma planta alimentada por carvão, uma subestação elétrica e uma planta para dessalinizar água do mar. O Grupo EBX é a holding de propriedade do bilionário Eike Batista que inclui empresas que operam em mineração, logística, petróleo e gás, energia, fontes renováveis e entretenimento. (Por Monica Vargas)