EcoRodovias compra concessionária Minas Gerais Goiás por R$ 600 milhões

A Ecorodovias Infraestrutura e Logística anunciou a compra de 100% da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás (MGO). O valor da aquisição é de R$ 600 milhões e será pago na data do fechamento da operação.

A conclusão da aquisição está sujeita a condições que incluem a aprovação prévia da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), BNDES e demais credores.

A MGO é responsável pela administração, recuperação, conservação, manutenção, ampliação e operação da BR-050 (GO/MG), no trecho de 436,6 quilômetros que começa no entroncamento com a BR-040, em Cristalina (GO), e se estende até a divisa de Minas Gerais com São Paulo, no município de Delta (MG). Seu contrato foi assinado em 05 de dezembro de 2013 e expira em 08 de janeiro de 2044.

"A aquisição da MGO é consistente com a estratégia do Grupo EcoRodovias de focar nos ativos de concessões rodoviárias e alongar o prazo de duração do seu portfólio", disse a empresa, em fato relevante.