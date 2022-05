Sem concorrentes, EcoRodovias vence leilão de rodovias que ligam o Rio a Governador Valadares (MG)

A concessionária EcoRodovias venceu o leilão do sistema de rodovias que liga o Rio de Janeiro e Governador Valadares (MG) com uma proposta de desconto de 3,11% sobre a tarifa básica do pedágio a tarifa básica estabelecida pelo governo no edital. A Ecorodovias foi a única empresa apta a participar do leilão.

A concessão envolve ao todo 726,9 quilômetros de rodovias, com contrato de 30 anos. São seis trechos rodoviários, das BRs 116, 465 e 493. São estimados R$ 11,3 bilhões em investimentos ao longo da concessão, e R$ 9,8 bilhões em despesas operacionais.

O leilão foi realizado nesta sexta-feira, 20, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério da Infraestrutura na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O pacote de rodovias permite contornar, a partir da cidade do Rio, a Baía de Guanabara, dando acesso à Região dos Lagos, ao Norte fluminense e às regiões Norte e Nordeste do País.

O presidente e diretor financeiro da Ecorodovias, Marcelo Guidotti, afirmou que a empresa busca novas oportunidades no Estado do Rio de Janeiro, onde já opera a concessão da Ponte RioNiterói. "No Rio de Janeiro, onde operamos a Ecoponte, buscamos novas oportunidades", disse o executivo, durante a cerimônia de encerramento do leilão.

Segundo Guidotti, com a nova concessão, o total de rodovias operadas pela empresa no País superará os 4.000 quilômetros de extensão. "A concessão nos torna o maior operador de rodovias do País", afirmou.

Critérios do leilão

O leilão teve critério híbrido de julgamento, levando em consideração tanto a menor tarifa quanto o maior valor de outorga. Além disso, foi modelado com tarifas diferentes para trechos de pista dupla e pista simples, um desconto básico de 5% para todos os usuários do sistema automático em cada cobrança de tarifa de pedágio e um desconto a usuários frequentes.

A tarifa básica é de R$ 0,16092/km para os trechos com pista simples, e de R$ 0,22528/km nos trechos de pista dupla.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) prevê 303,3 quilômetros em obras de duplicação, 255,2 quilômetros em faixas adicionais, 85,5 quilômetros em vias marginais, além de outras intervenções, como 75 passarelas e 57 passagens de fauna.