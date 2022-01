EDP, Renner, Telefônica, CPFL e Natura lideram ranking de sustentabilidade da B3 em 2021

A B3 divulgou nesta sexta-feira, 28, seu ranking do ISE B3 2021/22, índice de sustentabilidade da Bolsa, com a holding do setor elétrico EDP Brasil na liderança entre as participantes, com nota 90.25. Em seguida, vêm Lojas Renner, Telefônica Brasil, CPFL Energia e Natura&Co, com pontuações de 85.13, 84.09, 81.99 e 80.99, respectivamente.

A pontuação leva em conta características das empresas como capital humano, governança corporativa, modelo de negócios e inovação, capital social, meio ambiente e CDP (programa de transparência em emissões de carbono), fator que considera a contribuição para a mudança do clima. Nas cinco posições seguintes, aparecem as empresas Klabin, Itaú Unibanco, Ambipar, Suzano e Engie Brasil.

Segundo a B3, as empresas participantes apresentam documentos para subsidiar os questionários, mas não é realizado qualquer tipo de auditoria nas empresas respondentes, que são responsáveis pelas informações prestadas e documentos enviados.

O Score ISE B3 é a avaliação utilizada no processo de raking e seleção para a carteira. Resulta da aplicação do Fator Quali sobre o Score-base, representando, assim, um ajuste destinado a atenuar distorções na avaliação quantitativa de empresas que porventura não tenham seguido a orientação de serem rigorosas e conservadoras em suas respostas ao questionário.