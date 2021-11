Electrolux e Rita Lobo vão ensinar como cozinhar 'comida de verdade' na Airfryer

A Electrolux convidou a apresentadora Rita Lobo para provar que é possível cozinhar comida de verdade sem utilizar o “bom e velho” fogão, usando uma Airfryer. A empresa de eletrodomésticos lança sua primeira linha de fritadeiras de ar quente e panelas elétricas em parceria com a chefe de cozinha, em uma campanha de incentivo à alimentação mais saudável e com menos óleo na preparação das receitas.

Para disputar espaço no mercado de utensílios eletrônicos de cozinha, além da primeira Airfryer, a companhia também lança na parceria com Rita Lobo novos modelos de panelas elétricas de arroz e pressão. “A nova linha é um estímulo para que cada vez mais gente entre na cozinha e prepare refeições saudáveis, saborosas, sempre com comida de verdade”, afirmou, por e-mail, a idealizadora do site de receitas Panelinha e apresentadora do canal GNT ao Estadão.

Para a vice-presidente de marketing da Electrolux na América Latina, Cris Duclos, a escolha da cozinheira para assinar a nova linha de eletrodomésticos se deu por conta do ativismo da apresentadora em prol de uma alimentação saudável, livre de alimentos ultraprocessados e que prioriza o ato de cozinhar em casa. "Nós buscamos o tempo todo soluções para trazer uma alimentação mais consciente e a Rita tem um trabalho muito ativo de defesa da comida de verdade", conta a representante.