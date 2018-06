Eletrobrás entra em acordo para encerrar ação coletiva nos Estados Unidos

A Eletrobrás informou ter assinado acordo para encerrar a ação coletiva em curso contra a companhia no Tribunal do Distrito Sul de Nova York, nos Estados Unidos. O acordo, que está sujeito à aprovação pela Corte, prevê o encerramento de todas as ações em curso iniciadas pelos investidores que adquiriram ações ordinárias e preferenciais da Eletrobrás representadas por American Depository Shares (ADS) mediante o pagamento de US$ 14,75 milhões para os membros da classe da ação coletiva.

+ Eletrobrás e Petrobrás assinam acordo de R$ 17 bi

Segundo as regras da corte, os membros da classe da ação coletiva terão direito a se opor e não aderir ao acordo. Os investidores dos EUA alegam ter sofrido prejuízos devido ao envolvimento da empresa em casos de corrupção, descobertos em meio à Operação Lava Jato, da Polícia Federal.

+ Conta de luz pode vir com bandeira vermelha em maio

Em fato relevante, a companhia destaca que o anúncio não representa reconhecimento de ato ilegal ou culpa, e continua a negar as alegações e acusações feitas na ação. Devido aos riscos de um julgamento por um júri e as particularidades processuais e das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, a Eletrobras diz acreditar que a solução atende o melhor interesse da companhia e de seus acionistas.

+ Distribuidoras da Eletrobrás pagam o triplo do salário da iniciativa privada

Em breve, o acordo será submetido para revisão preliminar e aprovação pela corte.