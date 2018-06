Embraer assina contrato de US$ 705 mi com a American Airlines para venda de 15 jatos

A Embraer anunciou ter assinado com a American Airlines contrato de US$ 705 milhões para venda de quinze jatos E175, de 76 assentos. O pedido firme considera os atuais preços de lista, e será incluído na carteira de pedidos firmes da Embraer (backlog) do segundo trimestre de 2018. Segundo a fabricante de aviões, as entregas devem ocorrer entre março e novembro de 2019.

Somado aos três pedidos anteriores de E175 realizados pela companhia aérea, a American tem uma encomenda total de 89 aeronaves deste modelo. O pedido mais recente, para dez aviões, foi anunciado em outubro de 2017.

Com o novo contrato, a Embraer vendeu mais de 400 jatos do modelo E175 para companhias aéreas na América do Norte desde janeiro de 2013, concentrando mais de 80% do total de pedidos no segmento de jatos de até 76 assentos.