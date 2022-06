Embraer assina contrato para converter 10 aviões de passageiros em cargueiros

A Embraer informou nesta sexta-feira, 24, que assinou um contrato para converter dez E-Jets (linha de aviões de passageiros da Embraer) em aeronaves cargueiras (P2F, passenger to freight, em inglês). O nome do cliente e os valores não foram divulgados.

Segundo a empresa, as aeronaves virão da atual frota de E-Jets deste cliente, com entregas a partir de 2024. Este é o primeiro contrato firme para a conversão de E-Jets, sendo o segundo acordo para esse tipo de operação. Em maio, a Embraer e a Nordic Aviation Capital (NAC) anunciaram um acordo para ter até 10 posições de conversão para os jatos E190F/E195F.

Leia Também Anatel abre consulta sobre operação de 5G em áreas próximas de aeroportos

As conversões para cargueiro serão realizadas nas instalações da Embraer no Brasil e incluem: porta de carga dianteira principal; sistema de movimentação de carga; reforço do piso; barreira de carga rígida (RCB, na sigla em inglês) - barreira 9G com porta de acesso; sistema de detecção de fumaça de carga (compartimento de carga do convés principal classe E); alterações no Sistema de Gestão do Ar (arrefecimento, pressurização, etc); remoção de interior e provisões para transporte de materiais perigosos.

Conforme a Embraer, combinando os compartimentos de carga inferior e superior, a carga útil estrutural máxima é de 13.150 kg para o E190F e de 14.300 kg para o E195F.