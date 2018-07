Embraer encerra 2017 com US$ 18,3 bi em carteira

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer entregou 210 jatos no ano passado, dos quais 101 comerciais e 109 executivos, dentro do volume estimado para o período, informou a companhia. A empresa, que encerrou 2017 com uma carteira de pedidos firmes de US$ 18,3 bilhões, o equivalente a 435 aeronaves, está em negociações para uma possível fusão com a gigante americana Boeing.

No quarto trimestre, foram entregues 23 jatos comerciais e 50 jatos executivos. O desempenho representa aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram entregues 43 jatos.

++Ações da Embraer caem mais de 5% com suposta oferta feita pela Boeing

Os dados divulgados pela empresa vieram relativamente em linha com o previsto por analistas do mercado. O BTG Pactual destaca as entregas ligeiramente acima do esperado tanto em aviação comercial (23, uma a mais), quanto executiva (50, três a mais). Já na avaliação do Bradesco BBI, o resultado do período se mostrou neutro. Ambos os bancos mantêm suas recomendações de compra de ações da empresa.