Embraer reitera que não há definição de estrutura em negócio com Boeing

A Embraer voltou a dizer nesta terça-feira, 27, que avalia possibilidade de negócio com a Boeing, mas que até o momento não há definição sobre a estrutura nem os porcentuais de participação para cada parte na eventual combinação.

O posicionamento veio em resposta à notícia veiculada em 25/02 do jornal O Globo, de que a empresa americana ficaria com participação de 51% da nova companhia de jatos comerciais e a Embraer, com 49%, o que teria sido uma exigência do governo brasileiro.

A Embraer lembra que há um grupo de trabalho formado pelas partes e também com participação do governo brasileiro. "A Embraer reitera que não há garantia de que a referida combinação de negócios venha a se concretizar. Quando e se definida a estrutura para combinação de negócios, sua eventual implementação estará sujeita à aprovação não somente do Governo Brasileiro, mas também dos órgãos reguladores nacionais e internacionais e dos órgãos societários das duas companhias", diz, no comunicado de resposta ao ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

