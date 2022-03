Embraer reverte prejuízo no 4º trimestre e tem lucro de R$ 372,2 milhões

A Embraer registrou lucro líquido ajustado de R$ 372,2 milhões no quarto trimestre de 2021, revertendo prejuízo de R$ 70,3 milhões do quarto trimestre de 2020. O lucro atribuído a acionistas ficou em R$ 11,1 milhões, contra resultado negativo de R$ 7,7 milhões do mesmo período do ano anterior segundo o balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou R$ 625,6 milhões no quarto trimestre, queda de 32,34% ante os últimos três meses de 2020. No critério ajustado, o indicador marcou R$ 609,4 milhões, 22,2% a menos na comparação anual. Com isso, a margem Ebitda ajustada no quarto trimestre foi de 8,4%, ante 8% em igual intervalo de 2020. A receita líquida da companhia alcançou R$ 7,3 bilhões de outubro a dezembro, queda de 25% sobre igual intervalo do ano anterior.

Antonio Carlos Garcia, vice-presidente executivo financeiro e relações com investidores da Embraer, disse nesta quinta-feira, 10, que a companhia vem reportando uma recuperação importante. “Vemos uma retomada mais forte da demanda, especialmente nos mercados domésticos. Em serviços e suporte atingimos níveis pré-pandemia”, afirmou a analistas. Segundo o executivo, à medida que a receita cresce, a tendência é de melhora na diluição dos custos fixos. “Continuamos focados em reduzir a dívida.”

O presidente da fabricante de aeronaves, Francisco Gomes Neto, destacou que a geração de caixa veio acima das expectativas no ano passado, com foco em crescimento. “Vamos dar continuidade aos programas internos de eficiência, combinando com a gestão das despesas dos nossos financiamentos”, esclareceu. “Vamos seguir na linha do ano passado de redução de custo da dívida para poder entregar esse lucro líquido”, acrescentou.

Sanções à Rússia

Garcia afirmou que Embraer vai seguir as sanções aplicadas neste momento à Rússia, devido à guerra na Ucrânia, e buscar outros fornecedores. Atualmente, a empresa compra titânio da Rússia, sendo dois terços de sua demanda proveniente do país. “Compramos titânio da Rússia, temos outros fornecedores, mas toda indústria compra do país. Temos estoques para um ano e meio a dois, dependendo do produto, mas não vemos disrupção, embora não seja possível estimar o impacto do problema”, disse a jornalistas.

Neto declarou que a companhia está estocada de itens estratégicos. “Estamos monitorando diariamente (o cenário) para nos anteciparmos a qualquer risco mais à frente”, salientou.