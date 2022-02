Embraer suspende desenvolvimento de novo jato

A fabricante de aviões Embraer informou na sexta-feira, 18, que seu conselho de administração aprovou uma pausa de três anos no programa de desenvolvimento do jato E175-E2.

“A reprogramação das atividades está associada às contínuas discussões entre as principais companhias aéreas norte-americanas e seus respectivos sindicatos de pilotos a respeito do limite de peso máximo de decolagem das aeronaves com até 76 assentos, bem como às condições de mercado global da aviação comercial e ao contínuo interesse pelo atual jato E175 no mercado norte-americano”, afirmou a companhia em fato relevante.

A fabricante afirmou que espera retomar o desenvolvimento do E175-E2 após a pausa, o que resultará na reprogramação da entrada em serviço do jato entre 2027 e 2028.