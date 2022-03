Setor de saúde contrata quase 180 mil novos profissionais em 2021

O setor de saúde fechou o ano de 2021 com saldo de 176.950 novos postos de trabalho, aponta boletim da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), divulgado nesta terça-feira, 15. O levantamento foi feito com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia, e antecipado ao Broadcast. Somente no mês de dezembro houve mais demissões do que contratações, com saldo negativo de 4.056 postos.

Desde março de 2020, o País acumulou saldo positivo de 268.561 novas contratações no setor da Saúde, crescimento de 93,1% entre os anos de 2020 e 2021. O ano encerrou com estoque de 2,6 milhões de profissionais do segmento.

2022

Em janeiro deste ano, o setor de saúde voltou a apresentar saldo positivo de contratações, por causa do início da terceira onda da covid-19 no Brasil, com a disseminação da variante Ômicron: houve criação de 17.158 postos de trabalho. O estoque total de trabalhadores na Saúde no Brasil é de 2,651 milhões.